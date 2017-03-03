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Londra'da Türkiye-AB ilişkilerinin gidişatı tartışılacak

Londra, 3 Mart, () - Türkiye Araştırmalar Merkezi (Centre for Turkey Studies -CEFTUS)’un düzenleyeceği halka açık oturumda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konuşulacak. Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nde...

Londra'da Türkiye-AB ilişkilerinin gidişatı tartışılacak

Londra, 3 Mart, () - Türkiye Araştırmalar Merkezi (Centre for Turkey Studies -CEFTUS)’un düzenleyeceği halka açık oturumda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konuşulacak.
Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nde Yardımcı Profesör ve İstanbul Politikalar Merkezi Araştırma ve Akademik ilişkiler Koordinatörü Dr Senem Aydın-Düzgit’in katılacağı toplantı 8 Mart akşamı saat 19.00'da Britanya Parlamentosu 9 numaralı komite odasında gerçekleşecek.
Konusunda uzman olan Dr. Düzgit son dönemde gittikçe gerginleşen Türkiye-AB ilişkilerini Suriyeli mültecilerin geri alınması anlaşması, AB Parlamentosu’nun OHAL dolayısıyla Türkiye hükümetine eleştirel yaklaşımı ve iki parti arasındaki ticari ilişkiler açılarından değerlendirecek. Son dönemde gazetecilerin göz altı ve tutuklanmalarıyla gerginleşen Almanya – Türkiye ilişkilerinin de Türkiye-AB bağlamında konuşulacağı toplantıda Nisan ayında yapılacak anayasa değişikli referandumu da tartışılacak.
Ev sahipliğini İşçi Partili Virenda Sharma MP’nin yaptığı toplantıda King’s College’dan Bill Park moderatörlüğü üstlenecek. Park Brexit ardından AB ve İngiltere ilişkilerini de Türkiye bağlamında değerlendirecek.
(Fotoğraflı)

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