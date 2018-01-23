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Londra'da sokaklara şişe dolum merkezleri ve çeşmeler kurulacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak () - Birleşik Krallık Başkenti Londra'da plastik atıklarla mücadele için yeni çeşmeler ve şişe dolum noktaları kurulacak. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, ambalaj atıklarının azaltılması ve musluk...

Londra'da sokaklara şişe dolum merkezleri ve çeşmeler kurulacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak () - Birleşik Krallık Başkenti Londra'da plastik atıklarla mücadele için yeni çeşmeler ve şişe dolum noktaları kurulacak.
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, ambalaj atıklarının azaltılması ve musluk suyu erişiminin kolaylaştırılması için yeni bir projenin başlatılacağını açıkladı.
Londra Meclisi'nin Perşembe günkü toplantısında Khan yeni proje kapsamında Şubat ve Mart aylarından itibaren ilk olarak kentin beş noktasına musluk suyu temin edilebilen şişe dolum merkezleri yerleştirileceğini ve 2018 yaz aylarından itibaren ise kentin çeşitli yerlerine çeşmeler kurulacağını söyledi.
Yeni proje Khan'ın üç yıllık ve 750 bin sterlin bütçeli Londra'yı plastik atıklardan temizleme girişimi kapsamında uygulamaya konulacak.
Projenin başarılı olması durumunda ise deneme amacıyla kurulacak olan merkezler kentin diğer alanlarında da yer alacak.
Proje kapsamında Khan aynı zamanda Belediye Binası'ndaki bütün plastik kap, şişe ve çatal bıçakların da kaldırılacağını söyledi.
Khan'ın girişimi hakkında The Guardian'a konuşan Belediye Başkanlığı Çevre Yardımcısı Shirley Rodrigues, "Tek kullanımlık plastiklerin çevreye çok zarar veriyor. Bu yüzden şimdi hareket etmeli ve Londra genelinde plastik kullanımının önüne geçmeliyiz" dedi.

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