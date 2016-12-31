Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin başını ezeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Kadın avukat HGS cezalarını iptal ettirdi
Kadın avukat HGS cezalarını iptal...
Esad Avrupa'ya rest çekti
Esad Avrupa'ya rest çekti
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı geliyor
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı...

Londra'da 2016’ya fotoğraflarla veda

Aynur Tattersall / Londra, 30 ARALIK () - Dünyada yılbaşının kutlandığı en eğlenceli şehir unvanını elinde tutan Londra 2017’ye girmeye hazır. İngiltere’nin Başkenti Londra son birkaç yıldır dünyada yılbaşının kutlandığı...

Londra'da 2016’ya fotoğraflarla veda

Aynur Tattersall / Londra, 30 ARALIK () - Dünyada yılbaşının kutlandığı en eğlenceli şehir unvanını elinde tutan Londra 2017’ye girmeye hazır. İngiltere’nin Başkenti Londra son birkaç yıldır dünyada yılbaşının kutlandığı en eğlenceli şehir olarak seçiliyor. Bu yıl da Başkent Londra harika sokak süsleriyle yılbaşı kutlamaları için şehre gelen milyonlarca yerli ve yabancı turistin gözlerini kamaştırıyor. 2016 yılına veda etmeye hazırlandığımız bu son günde Londra sokakları cıvıl cıvıl. Yılbaşı turlarına katılan milyonlarca turist şehrin görkemli sokaklarını tıklım tıklım doldurdu. 31 Aralık Cumartesi gecesi Thames Nehri’ni çevreleyen Big Ben saat kulesi ve London Eye dönme dolabının bulunduğu alanda gerçekleştirilecek Londra’nın en büyük havaifişek gösterisini milyonlarca kişinin izleyeceği tahmin ediliyor. Saatler gece yarısına yaklaştığında ise geri sayıma Big Ben'in çanları eşlik edecek. İşte 2016’ya veda eden Londra’nın ışıl ışıl sokaklarında kareler.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55