Londra'da 2016’ya fotoğraflarla veda

Aynur Tattersall / Londra, 30 ARALIK () - Dünyada yılbaşının kutlandığı en eğlenceli şehir unvanını elinde tutan Londra 2017’ye girmeye hazır. İngiltere’nin Başkenti Londra son birkaç yıldır dünyada yılbaşının kutlandığı en eğlenceli şehir olarak seçiliyor. Bu yıl da Başkent Londra harika sokak süsleriyle yılbaşı kutlamaları için şehre gelen milyonlarca yerli ve yabancı turistin gözlerini kamaştırıyor. 2016 yılına veda etmeye hazırlandığımız bu son günde Londra sokakları cıvıl cıvıl. Yılbaşı turlarına katılan milyonlarca turist şehrin görkemli sokaklarını tıklım tıklım doldurdu. 31 Aralık Cumartesi gecesi Thames Nehri’ni çevreleyen Big Ben saat kulesi ve London Eye dönme dolabının bulunduğu alanda gerçekleştirilecek Londra’nın en büyük havaifişek gösterisini milyonlarca kişinin izleyeceği tahmin ediliyor. Saatler gece yarısına yaklaştığında ise geri sayıma Big Ben'in çanları eşlik edecek. İşte 2016’ya veda eden Londra’nın ışıl ışıl sokaklarında kareler.