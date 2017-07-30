Londra bisiklet festivalinde profesyoneller yarıştı

Celal Sönmez / Londra, 30 Temmuz, () - İngiltere'de on binlerce profesyonel ve amatör bisikletçi, Londra ve Surrey yollarında, 'Prudential Ride London' bisiklet festivalinin üçüncü gününü kutladı.

Londra'da pazar günü gerçekleşen üçüncü gün etkinliğinde 25 bin bisikletçi, Kraliçe Elizabeth Olimpik Parkı'ndan başlayıp The Mall Caddesi'nden biten parkurda, 160 ya da 65 kilometrelik iki klasman yarışından birine katıldı.

Dünya çapında 150 profesyonel bisikletçi de, amatör yarışçıların arkasından pedal çevirdi ve Prudential Ride London-Surrey Classic bisiklet yarışını gerçekleştirdi.

Yollara dizilen binlerce vatandaş da yarışı ilgiyle izledi ve tezahürat yaptı. Dereceye giren bisikletçilerin kupa töreni de büyük ilgi gördü.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Prudential Ride London-Surrey Classic'te profesyonel bisikletçilerin yarışından görüntüler

- Dereceye giren bisikletçilerin ödül töreni