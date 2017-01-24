Londra Belediye Başkanı’nından Kebab Ödüllerine destek

Gonca Yağcı / Londra, 24 Ocak () - Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan 26 Şubat’da Westminster Park Plaza’da gerçekleşecek ve sunuculuğunu BBC Radyo 1’den Chris Stark ve Scott Mills'in yapacağı Britanya Kebab Ödüllerine desteğini iletti.

Mesajında 5’inci Britanya Kebap Ödülleri adayları ve kazananlarını şimdiden tebrik eden Khan bu ödüllerin her yıl büyüdüğünü ve geliştiğini ve artık Londra’nın en favori gecelerinden bir olduğunu söyledi. Khan ‘Londra’nın muazzam hızda gelişen restoran ve eğlence sektörü var ve bunların arasında kebap sektörünün şehrin kültür ve ekonomisine katkısının tanınması çok önemlidir. Londra dünyanın en iyi mutfaklarına, en iyi şeflerine ve en iyi kebaplarına her zaman açıktır’ dedi. Khan Britanya Kebap Ödülleri organizatörlerine de çalışmaları için teşekkürlerini iletti.

Ödüllerin kurucusu ve direktörü İbrahim Doğuş Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan ve Hükümetin çeşitli bakanlarından destek görmenin onur verici olduğunu söyledi. Çalışmaların son hızla devam ettiğini ekleyen Doğuş ‘Britanya Kebap Ödülleri sadece gıda sektörünü değil Britanya’nın çeşitli kültürlerini bir araya getiren ulusal bir etkinlik. Siyasetçilerden sokaktaki kebap severe kadar uzanan bu geniş çerçeveli ödül töreninde kebap sektörünün gittikçe büyümesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz’ dedi.