Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversiteli Tuğba 'Beni aramayın' notu bırakıp ortadan kayboldu
'Ailemle görüşmek istemiyorum'
2016'da 12 milyar liralık senet protesto edildi
1 milyon senet protesto edildi
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı

Londra Belediye Başkanı’nından Kebab Ödüllerine destek

Gonca Yağcı / Londra, 24 Ocak () - Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan 26 Şubat’da Westminster Park Plaza’da gerçekleşecek ve sunuculuğunu BBC Radyo 1’den Chris Stark ve Scott Mills'in yapacağı Britanya Kebab Ödüllerine...

Londra Belediye Başkanı’nından Kebab Ödüllerine destek

Gonca Yağcı / Londra, 24 Ocak () - Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan 26 Şubat’da Westminster Park Plaza’da gerçekleşecek ve sunuculuğunu BBC Radyo 1’den Chris Stark ve Scott Mills'in yapacağı Britanya Kebab Ödüllerine desteğini iletti.

Mesajında 5’inci Britanya Kebap Ödülleri adayları ve kazananlarını şimdiden tebrik eden Khan bu ödüllerin her yıl büyüdüğünü ve geliştiğini ve artık Londra’nın en favori gecelerinden bir olduğunu söyledi. Khan ‘Londra’nın muazzam hızda gelişen restoran ve eğlence sektörü var ve bunların arasında kebap sektörünün şehrin kültür ve ekonomisine katkısının tanınması çok önemlidir. Londra dünyanın en iyi mutfaklarına, en iyi şeflerine ve en iyi kebaplarına her zaman açıktır’ dedi. Khan Britanya Kebap Ödülleri organizatörlerine de çalışmaları için teşekkürlerini iletti.

 

Ödüllerin kurucusu ve direktörü İbrahim Doğuş Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan ve Hükümetin çeşitli bakanlarından destek görmenin onur verici olduğunu söyledi. Çalışmaların son hızla devam ettiğini ekleyen Doğuş ‘Britanya Kebap Ödülleri sadece gıda sektörünü değil Britanya’nın çeşitli kültürlerini bir araya getiren ulusal bir etkinlik. Siyasetçilerden sokaktaki kebap severe kadar uzanan bu geniş çerçeveli ödül töreninde kebap sektörünün gittikçe büyümesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz’ dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55