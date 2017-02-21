Libya’da 74 sığınmacının cansız bedeni karaya vurdu

Ersin Arslan / Stockholm, 21 Şubat () – Libya’nın Zawiya kenti sahiline 74 sığınmacının cansız bedeni karaya vurdu.

Libya Kızılay’ı karaya vuran cesetlerin Akdeniz’i geçmeye çalışan sığınmacılara ait olduğunu açıkladı.

Bu yıl sadece Ocak ayında Avrupa’ya geçmeye çalışan 288 sığınmacının boğularak öldüğü kayıtlara geçerken, kayıtlara geçmeyen boğulma olaylarının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.