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Libya uçağındaki bütün yolcular serbest bırakıldı

Malta Başbakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uçaktaki 109 yolcunun ve mürettebatın bir kısmının serbest bırakıldığını açıkladı. Başbakan uçakta 2 hava korsanı ile birkaç mürettebat üyesinin kaldığını duyurdu....

Libya uçağındaki bütün yolcular serbest bırakıldı
Malta Başbakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uçaktaki 109 yolcunun ve mürettebatın bir kısmının serbest bırakıldığını açıkladı. Başbakan uçakta 2 hava korsanı ile birkaç mürettebat üyesinin kaldığını duyurdu. Tüm yolcular serbest kaldı.

Afrikiye Havayollarının Libya’ya iç hat seferi gerçekleştiren Airbus 320 tipi yolcu uçağı 111’i yolcu, toplam 118 kişi ile birlikte öğleden sonra 14’sularında kaçırılmış ve Malta Havaalanına indirilmişti. Uçak Sebha kentinden Trablus'a gittiği esnada kaçırılmıştı.

Hava korsanları, Malta Luqa Havaalanı'na iniş yapan uçağı havaya uçurmakla tehdit etmişti.

Uçağı kaçıran 2 hava korsanının devrik Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin serbest bırakılmasını istedikleri iddia edilirken, Malta basını da korsanların Kaddafi yanlısı El Fetih el Gadida adlı örgüte mensup olduklarını duyurdu.

Malta Başbakanı Josept Muscat twitterdan yayınladığı mesajda uçağın 111 yolcu taşıdığını, yolculardan 82’sinin erkek, 28’inin kadın olduğunu, uçakta bir de bebek bulunduğunu açıklamıştı.

 

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