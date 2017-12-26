Liberya seçiminde "eski futbolcu-başkan yardımcısı" yarışıyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 26 Aralık () – Liberya’lılar bugün cumhurbaşkanı yardımcısı Joseph Boakai ile eski uluslararası futbolcu George Weah, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışıyor.

51 yaşındaki Weah, ilk turda galibiyet elde etti ancak kesin bir zafer için gerekli olan oyların yüzde 50'sini alamadı. 12 yıldır Liberya cumhurbaşkanı yardımcılığı yapan 73 yaşındaki Boakai de, kendisini "uzun süredir garajda park halinde olan bir limuzine" benzetti, kendisini bu yola atmaya hazır olduğunu belirtti.

Eski dünya futbolcusu Weah ise üçüncü kez şanslı olmayı umuyor. Weah 2005’te ilk turda şuanki Liberya başkanı Ellen Johnson Sirleaf’i mağlup etmişti ancak onu takip eden seçimlerde kaybetti. Bir sonraki başkanlık seçimlerinde ise koalisyon, usulsüzlükleri gerekçe göstererek seçimi iptal etmişti.

Muhalefet Liberty Partisi temsilcisi Charles Brumskine, Ekim'deki seçimlerde üçüncü oldu ancak "büyük dolandırıcılık ve usulsüzlükler"i gerekçe göstererek seçimi iptal ettirdi.

Ancak, bu ayın başlarında, Yüksek Mahkeme, dolandırıcılık kanıtlarının yeterli olmadığına karar verdi.

Karar, başlangıçta 7 Kasım için belirlenen seçimin devam edebileceği anlamına geldi. Liberya’da bir çok kuşak ilk kez iktidarın bir başkasına devredilmesine şahit olacak. 19. yüzyılda serbest bırakılan ABD köleleri tarafından kurulan Liberya'da seçim sonuçları dört gün içinde ilan edilecek.

Liberya genelinde iki milyondan fazla insan oy kullanma hakkına sahip.