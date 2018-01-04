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LG’nin yeni robotları otel, havalimanı ve marketlerde çalışacak

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Ocak () – Güney Koreli teknoloji devi LG Electronics Perşembe günü yaptığı açıklamada otel, havalimanı ve süpermarketlerdeki çalışanların yerini alacak yeni “konsept robotlarının” lansmanını yapacaklarını...

LG’nin yeni robotları otel, havalimanı ve marketlerde çalışacak

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Ocak () – Güney Koreli teknoloji devi LG Electronics Perşembe günü yaptığı açıklamada otel, havalimanı ve süpermarketlerdeki çalışanların yerini alacak yeni “konsept robotlarının” lansmanını yapacaklarını açıkladı.
CNBC’de yer alan habere göre LG gelecek hafta Las Vegas’taki tüketici elektroniği fuarında bu yeni konsept robotlarını sergileyecek. Güney Kore havalimanında yolculara destek olacak robotları tanıtacak olan şirketin, otel, havalimanı ve süpermarketlerde çalışabilecek yeni konsept robotları haftaya Las Vegas’taki CES fuarında tanıtılacak.
Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre küresel işgücünün neredeyse yüzde 50’si hizmet sektöründe istihdam ediliyor ve teknoloji şirketleri hizmet sektöründe farklı görevleri üstlenebilecek robotlar test ediyor.
Kasım ayında McKinsey tarafından yayınlanan bir rapor otomasyon ve yapay zeka kullanımının artması nedeniyle 2030'dan sonra dünya genelinde 800 milyon çalışanın gelişmelerden etkilenebileceğini söylemişti.
LG’den yapılan açıklamada bu robotların hala “konsept” ürünler olduğu, halkın kullanımı için henüz hayli vakit olduğu belirtildi. (Fotoğraflı)

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