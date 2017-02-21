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Le Pen, başını örtmesi istenince görüşmeyi iptal etti

Edip Sönmez / İstanbul, 21 Şubat, () - Fransa cumhurbaşkanı adayı Le Pen, Lübnan baş müftüsüyle yapacağı görüşmeyi, başını örtmesi istendiği gerekçesiyle iptal etti. Fransa'da 23 Nisan'da gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı...

Le Pen, başını örtmesi istenince görüşmeyi iptal etti

Edip Sönmez / İstanbul, 21 Şubat, () - Fransa cumhurbaşkanı adayı Le Pen, Lübnan baş müftüsüyle yapacağı görüşmeyi, başını örtmesi istendiği gerekçesiyle iptal etti.
Fransa'da 23 Nisan'da gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi aşırı sağcı aday Marine Le Pen, Fransız Lübnanlılardan oy istemek üzere iki günlük Lübnan turuna çıktı. Le Pen bu ziyaret sırasında ülkenin baş müftüsüyle de görüşecekti ancak görüşmede başının örtmesinin istenmesi üzerine "şaşırdığını" söyleyen Le Pen, görüşmeyi iptal etti ve 2015'te Mısır ziyaretinde müftüyle görüşürken başını örtmesinin istenmediğini belirtti.
Müftülükten yapılan açıklamada ise, Le Pen'e görüşme sırasında başını örtmesi gerektiğinin çok önceden bildirildiği ifade edildi.
Basına yaptığı açıklamada Le Pen, "En yüksek Sünni otorite bunu istememişti; fakat bir önemi yok. Baş müftüye saygılarımı iletin ancak ben örtünmeyeceğim," dedi.
Le Pen, Fransa'da 'kamusal alanlarda dini simgeler kullanılmasına' karşıt söylemleriyle biliniyor.

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