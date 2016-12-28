Lavrov ve Kerry Suriye krizinin çözümünü görüştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry yaptıkları telefon konuşmasında Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları’nın görüşmesinin ışığında Suriye krizini ele aldılar.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rusya, Türkiye ve İran’ın Dışişleri ve Savunma Bakanları’nın 20 Aralık’ta Moskova’da düzenlenen görüşmeleri ve o zaman Suriye’de ateşkes ilan edilmesi konusunda varılan anlaşmalar ışığında Suriye krizinin çözüm süreci masaya yatırıldı.”