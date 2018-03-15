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Lavrov: Türkiye'ye S-400 sevkiyatları tehdit oluşturmaz

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Mart () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, S-400 Triumf füze sisteminin Türkiye'ye satılmasının Rusya için tehdit oluşturmayacağını söyledi. Rus haber ajansı RİA Novosti'de yer alan habere göre Lavrov,...

Lavrov: Türkiye'ye S-400 sevkiyatları tehdit oluşturmaz

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Mart () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, S-400 Triumf füze sisteminin Türkiye'ye satılmasının Rusya için tehdit oluşturmayacağını söyledi.

Rus haber ajansı RİA Novosti'de yer alan habere göre Lavrov, ''Rusya imkanların ülkesi'' forumunda ilgili soru üzerine, ''S-400 sevkiyatlarına gelince, bu konuda korkmaya gerek yok diye düşünüyorum'' dedi.

Bakan Lavrov ayrıca komşu ülkelerle savaşmanın kabul edilemez olduğunu savundu.

Bilindiği üzere 2017 yılının Aralık ayında Rusya ve Türkiye Ankara'da S-400 füze komplekslerinin sevkiyatlarına ilişkin kredi anlaşmasını imzaladı. Taraflar Türkiye'de füze sistemlerinin üretilmesi konusunda teknolojik işbirliği yapma konusunda uzlaştı.

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