Lavrov, terörle mücadelede 2.Dünya Savaşı örneğini verdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Şubat () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İkinci Dünya Savaşı’ndaki işbirliği deneyiminin terörle mücadele koşullarında gerekli olduğunu bildirdi.

Lavrov, “Sovyetler Birliği Dış Politika Belgeleri” adlı sunumda yaptığı açıklamada, “Bu belge, ülkemizin dış politikasının çok yönlü olduğunun belgelerle kanıtlanması için büyük önem taşıyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Lavrov şunları söyledi:

“1943 yılı, Anavatan Savaşı’nda ve genel olarak İkinci Dünya Savaşı’nda kırılma noktasıdır. Stalingrad savaşının sona ermesi, Leningrad işgalinin bitmesi gibi tüm olaylar askeri siyasi duruma derin etki etti.

Hitler karşıtı koalisyon üyelerinin özel çıkarları olmasına rağmen, fikir ayrılıklarının üstesinden gelerek güçlerini birleştirmeyi başardılar. Bugün dünyanın terörle mücadele ettiği şu zamanda ortak sorunları çözmek için işbirliği deneyimini kullanmamız gerek.”