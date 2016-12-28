Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

Lavrov: “ Terör karşıtı cephe için herkesle işbirliğine hazırız.”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geniş kapsamlı terör karşıtı cephenin kurulması için hem Suriye’nin hem de kendi ülkelerinin kaderine ilgisiz olmayan...

Lavrov: “ Terör karşıtı cephe için herkesle işbirliğine hazırız.”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geniş kapsamlı terör karşıtı cephenin kurulması için hem Suriye’nin hem de kendi ülkelerinin kaderine ilgisiz olmayan herkesle işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İnterfaks haber ajansına yaptığı açıklamada, Rusya’nın Türkiye ve İran ile Suriye konusunda yaptığı işbirliğine değindi.

Lavrov şunları söyledi:

“Halep’in kurtulması hiç şüphesiz ki Suriye’yi teröristlerden temizleme yolunda önemli bir aşama. Bu olay sadece askeri değil siyasi önem de taşıyor. Ülkenin en büyük şehri ve ekonomik başkentinden bahsediyoruz.

Türkiye ve İran ile işbirliği içerisinde silahlı muhaliflerin Doğu Halep’ten organize şekilde çıkmalarını sağladık ve bu birçok sivilin hayatını kurtardık. Maalesef, ABD ile önceki anlaşmalarımız Amerikalı partnerlerimiz yüzünden bozulmuştu. Washington en önemli şeyi, muhalifleri IŞİD ve El Nusra’dan ayırmayı başaramadı ve istemedi.

Ankara, Tahran ve bölgenin diğer ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğiz. Dünyada Suriye krizini Cenevre anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına dayanarak siyasi ve diplomatik yollarla çözmenin başka bir alternatifi olmadığı algısı güçlendi.

Suriye’de terör kaynağının ortadan kaldırılmasının tüm dünyanın ortak görevi olması gerektiğinden yola çıkıyoruz. Devlet Başkanı Vladimir Putin birçok kez geniş kapsamlı terör karşıtı cephenin kurulması gerektiğini dile getirdi. Bu alanda hem Suriye’nin hem de kendi ülkelerinin kaderine ilgisiz olmayan herkesle işbirliği yapmaya hazırız. Başta Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov’un ölümü, Avrupa’daki kanlı trajediler ve uçağımızın Sina’da vurulması olmak üzere son zamanlarda yaşanan olaylar terör tehdidinin küresel hal aldığını gösteriyor. “

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55