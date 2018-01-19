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Lavrov: "Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin BM'nin çalışmalarını teşvik edeceğini umuyoruz"

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 19 Ocak, ()-Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin BM'nin Suriye siyasi süreci yönündeki çalışmaları teşvik edeceğini ümit ettiklerini belirtti. Rus haber ajansı RİA Novosti'de...

Lavrov: "Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin BM'nin çalışmalarını teşvik edeceğini umuyoruz"

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 19 Ocak, ()-Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin BM'nin Suriye siyasi süreci yönündeki çalışmaları teşvik edeceğini ümit ettiklerini belirtti.
Rus haber ajansı RİA Novosti'de yer alan haberde Lavrov, "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi girişiminin BM için teşvik olacağını, BM'nin çalışmalarını etkinleştireceğini umuyoruz" dedi. Bakan Lavrov şu şekilde devam etti: "Rusya, İran ve Türkiye'nin girişimi sayesinde bir yıl önce Astana süreci başlatıldı, çatışmasızlık bölgeleri oluşturuldu. Bazı ihlallere ve kışkırtmalara rağmen bu bölgeler faaliyetlerine devam ediyor. Soçi'de düzenlenecek Kongre Cenevre görüşmelerine yardım amacıyla yapılıyor." Ayrıca Bakan Lavrov, Moskova'nın Türkiye'nin en kısa sürede İdlib çatışmasızlık bölgesinde gözlemci noktalarını kurmasını ümit ettiğini bildirdi. Lavrov, "Çünkü Türkiye İdlib çatışmasızlık bölgesinde 3 gözlem noktası kurdu. Fakat toplamda 20 tane olması gerek. İki ülke liderinin temaslarında bundan bahsedildi. Bu çalışmanın hızlandırılacağına dair söz verildi. Bu adımın İdlib'deki durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını umuyorum" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce gerçekleşen telefon konuşmasında Suriye'deki durumu görüştüler ve daha önce varılan anlaşmaların yerine getirilmesinin önemine değindiler.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askerlerinin Afrin'den çekildiklerine ilişkin haberleri yalanladı. 
 

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