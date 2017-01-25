Lavrov, Suriye muhalefeti ile Moskova’da görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 27 Ocak tarihinde Moskova’da Suriye muhalefeti ile görüşeceğini doğruladı.

Suriye muhalefeti temsilcisi Cihad el Makdisi, Moskova, Kahir ve Riyad grupları olmak üzere Suriye muhalif gruplarının Moskova’ya davet edildiğini ve Lavrov ile görüşmeyi ümit ettiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı basın servisi, “Bu görüşmenin Cuma sabah düzenlenmesi planlanıyor“ dedi.

Hatırlanacağı üzere Suriye muhalif grubu olan Halk Diplomasisi Hareketi sekreteri Mahmud Afandi, Moskova görüşmesine 25 Suriye muhalefet temsilcisinin davet edildiğini açıkladı. Davetli olanların arasında Suriye Ulusal Koordinasyon Komitesi Abdul Azam, Kahire’de düzenlenen Suriye Muhalefet Konferansı katılımcısı, eski Suriye Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Cihad Makdisi, Demokratik Değişim için Ulusal Demokratik Cephesi (NDF) temsilcisi Kadri Camil yer aldı. Hmeymim grubunun katılımı konusunda henüz kesin bilgi verilmedi.