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Lavrov: Suriye barış süreci için şartlar uygun

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Şubat () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye sorununda bir atılım söz konusu olamadığını ancak mevcut şartların Suriye barış sürecinin pratik açıdan gelişmesi için uygun olduğunu açıkladı. ...

Lavrov: Suriye barış süreci için şartlar uygun

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Şubat () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye sorununda bir atılım söz konusu olamadığını ancak mevcut şartların Suriye barış sürecinin pratik açıdan gelişmesi için uygun olduğunu açıkladı.



Lavrov, Rus televizyon kanalı NTV’ye yaptığı açıklamada “Şu anki şartların atılım için demiyorum ancak barış sürecine pratik açıdan başlaması için daha uygun olduğunu söyleyebilirim“.



Devam eden Lavrov, “Bu tür çalışmalara geçen sene Eylül ayında hazırdık. Ancak ABD, Obama yönetiminin bir sürü konularda anlaşmazlığını bir daha ispat ederek uzlaşmaya vardığımız anlaşmayı yerine getiremedi. Bir şeyin yapılması gerektiğini anladığımız için Rus-Türk ilişkilerine başvurduk. Türkiye’nin birçok silahlı grupların komutanlarına etkisine sahip olduğunu biliyoruz, dolayısıyla Savunma Bakanlıkları hattından ateşkes anlaşması üzerinde anlaştık.“ dedi.

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