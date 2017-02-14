Lavrov Rusya ile ABD’nin Suriye’de işbirliği yapacağından emin

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Şubat () – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, durum iyileşince Rusya ve ABD askeri yönetiminin Suriye’de IŞİD’e karşı mücadelede işbirliği yapacağından ve koordine edeceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Lavrov, Rus televizyon kanalı NTV’ye yaptığı konuşmada, “IŞİD’ı yok etme kararlığını her defasında dile getiren ABD Başkanı Donald Trump’ın samimi olduğundan eminim. Biz işbirliği yapmaya hazırız. Durum iyileşince askeri yönetimimizin işbirliği ve koordinasyona yeniden başlayacağından eminim“ dedi.