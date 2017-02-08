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Lavrov: “Rusya ile ABD arasında Suriye konulu temaslar kesilmedi”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Şubat () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile ABD arasındaki Suriye temaslarının kesilmediğini açıkladı. Afganistan Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında...

Lavrov: “Rusya ile ABD arasında Suriye konulu temaslar kesilmedi”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Şubat () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile ABD arasındaki Suriye temaslarının kesilmediğini açıkladı.

Afganistan Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, “Rusya ile ABD’nin başkanlığındaki heyetin faaliyetlerini koordinasyon etmesini öngören anlaşmanın Beyaz Saray’daki anlaşmazlıklardan dolayı yürürlüğe girmemesine rağmen Cenevre dahilinde iş temaslara devam edildi“ şeklinde konuştu.

Bakan şöyle devam etti:

“ABD’nin yönetiminde Suriye grubu oluşturulduğunda, temaslarımızın siyasi düzeyde de en az geçtiğimiz günlerdekine benzer bir sıklıkta devam edileceğinden eminim. Trump, IŞİD’i ortak mücadele yapılması gereken ana ve en önemli tehdit olarak değerlendirdi ki bu görüş tutumumuza tümüyle uyuyor.“

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