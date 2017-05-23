Lavrov: “Ortadoğu’daki tüm sorunlar, geniş katılımlı diyalogla çözülebilir”

Moskova, 23 Mayıs, () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye krizinin ayrıştırıcı yaklaşımlar desteklenerek çözülemeyeceğini belirterek, “Suriye krizinin çözümünde sahadaki duruma etki eden dış aktörlerin de yer alması gerekiyor. Buna İran da dahil.” dedi.

Moskova’da, Lavrov ile Hırvatistan Dışişleri Bakanı Davor Ivo Stier’in görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Burada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “İran rejimi, küresel terörizme öncülük ediyor. Bölgede yıkım ve kaosu yayıyor.” ifadelerine ilişkin soruya yanıt veren Lavrov, İran’ın Suriye krizinin çözümüne yönelik uluslararası sürecin dışında tutulamayacağını kaydetti.

Lavrov, “Suriye dahil Ortadoğu’daki tüm sorunların ancak geniş katılımlı diyalog temelinde çözülebileceğini düşünüyoruz. Suriye krizinin çözümünde sahadaki duruma etki eden dış aktörlerin de yer alması gerekiyor. Buna İran da dahil.” ifadelerini kullandı.

Astana sürecinin, kapsayıcılık ilkesi temelinde Türkiye, Rusya ve İran’ın, rejim ile silahlı muhalifler arasında doğrudan diyalog kurulması inisiyatifi neticesinde başladığını belirten Lavrov, “Bu üçlü içinde Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’ın dahil olduğu bazı Körfez ülkelerinin temsilcisi konumunda. Bu ülkelerin temsilcileri Moskova’ya ziyaretlerinde, Türkiye’nin Astana’da aynı zamanda kendi tutumlarını da temsil ettiğini belirttiler.” diye konuştu.

Lavrov, Astana’da varılan ateşkes mutabakatının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) onaylanmasının, dünya kamuoyunun bu konudaki tutumunun net bir göstergesi olduğuna işaret ederek, “Suriye sorunu, birleştirmek yerine ayrıştıran yaklaşımlar desteklenerek çözülemez.” diye konuştu.