Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

Lavrov: Libya barış süreci, Libya halkı tarafından gerçekleştirilmeli

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Mart () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Libya krizinin Libyalılar tarafından çözülmesi konusunda kararlıkla ısrar edeceğini, Rusya’nın tüm tarafların katıldığı sürece destek...

Lavrov: Libya barış süreci, Libya halkı tarafından gerçekleştirilmeli

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Mart () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Libya krizinin Libyalılar tarafından çözülmesi konusunda kararlıkla ısrar edeceğini, Rusya’nın tüm tarafların katıldığı sürece destek vereceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Libya Başbakanı Fayiz el-Sarac ile bir araya geldi. Lavrov, “Hem millet birliği hem toprak bütünlüğü bozulmuş, dolayısıyla tarihinin en zor dönemini yaşayan Libya’nın halkı ile dayanışma içindeyiz” dedi.

Konuşmasına devam eden Lavrov, "Şüphesiz ki biz ülkenizin samimi ve eski dostu olarak bu zorlukları aşmanıza destek vermeyi borç biliyoruz. Mevcut krizin sadece Libya halkının kendisinin, çatışmanın tüm taraflarının ve ülkede yaşayan tüm millet ve mezheplerin kuracağı diyalog yoluyla aşabileceğinden eminiz. Anlaşıldığı gibi sorunun dış aktörler tarafından çözülmesi başarıya ulaşamıyor, dolayısıyla Libya halkının kendi sorunlarını kendileri çözme yolunda şartların oluşturulması üzerinde kararlıkla ısrar edeceğiz.“ dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.