Lavrov: Libya barış süreci, Libya halkı tarafından gerçekleştirilmeli

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Mart () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Libya krizinin Libyalılar tarafından çözülmesi konusunda kararlıkla ısrar edeceğini, Rusya’nın tüm tarafların katıldığı sürece destek vereceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Libya Başbakanı Fayiz el-Sarac ile bir araya geldi. Lavrov, “Hem millet birliği hem toprak bütünlüğü bozulmuş, dolayısıyla tarihinin en zor dönemini yaşayan Libya’nın halkı ile dayanışma içindeyiz” dedi.

Konuşmasına devam eden Lavrov, "Şüphesiz ki biz ülkenizin samimi ve eski dostu olarak bu zorlukları aşmanıza destek vermeyi borç biliyoruz. Mevcut krizin sadece Libya halkının kendisinin, çatışmanın tüm taraflarının ve ülkede yaşayan tüm millet ve mezheplerin kuracağı diyalog yoluyla aşabileceğinden eminiz. Anlaşıldığı gibi sorunun dış aktörler tarafından çözülmesi başarıya ulaşamıyor, dolayısıyla Libya halkının kendi sorunlarını kendileri çözme yolunda şartların oluşturulması üzerinde kararlıkla ısrar edeceğiz.“ dedi.