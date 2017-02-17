Lavrov ile Çavuşoğlu Bonn'da bir araya geldi

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bonn’da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada;

“16 Şubat’ta Bonn’da G20 katılımcı ülkelerin dışişleri bakanlarının görüşmesi kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşme yaptılar.

Bakanlar, siyasi, ticari ve ekonomik alanlar başta olmak üzere Rusya ve Türkiye’nin ilişkilerinin durumu ve gelişmesine yönelik kilit konuları değerlendirdiler. Uluslararası terörle ortak mücadelede koordinasyon, ateşkes rejiminin pekiştirilmesi ve siyasi sürecin ilerletilmesi dahil olmak üzere Suriye’deki duruma ilişkin fikir alışverişi yapıldı. Astana sürecinin geliştirilmesine büyük önem verildi.” denildi.