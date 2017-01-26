Lavrov: ABD’den saf beklentilerimiz yok

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Ocak () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Duması’nda yaptığı konuşmada Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin perspektiflerini açıkladı. Lavrov, Moskova’nın ikili ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda yanılgıya düşmediğini dile getirdi.

Lavrov, “Saf beklentilerimiz yok. Trump’ın anlaşma konusunda uzman olduğunu biliyoruz ancak Vladimir Putin de uzlaşmaya varmayı biliyor, hem de daima Rusya’nın çıkarına davranıyor“ dedi.

Washington ile ilişkilerin yeniden kurulması için zaman ve yoğun çalışma gerektirdiğini söyleyen Lavrov, ‘ABD ve AB ile diyalog sadece eşitlik, karşılıklı saygı ve birbirimizin çıkarlarının göz önünde bulundurma ilkelerine dayanarak kurulabilir“ diye konuştu.

Lavrov, Rusya’nın Trump’ın daha önce dediği gibi diğer devletlerin iç işlerine karışmama ilkesine dayanarak faaliyet göstereceği ümidini koruduğunu da söyledi.