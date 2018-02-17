Lavrov: ABD, Rusya’yı kısıtlayarak Avrupa’da ekonomik çıkarlarını öne sürmeye çalışıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Şubat () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington’un Moskova’yı kısıtlayarak Avrupa’da ekonomik çıkarlarını öne sürmeye çalıştığını ve ABD’nin yaptırımlarının Rusya ve Almanya’nın işbirliğine engel olduğunu bildirdi.

Lavrov Münih Güvenlik Konferansı’nda Rus ve Alman iş dünyası temsilcileriyle yaptığı görüşmede, “İşbirliğinin geliştirilmesi için asıl engelin ABD’nin ördüğü yaptırım ağının olduğunun farkındayız. Avrupa bunun hesabını ödüyor. Ayrıca, bunun normal olmadığının da herkes farkında” ifadesini kullandı.

Lavrov, bu konuda Amerika’nın ekonomik çıkarları olduğunu ve bu çıkarları Rusya’yı kısıtlayarak ilerletmek istediklerini saklamadıklarını da belirterek şunları söyledi:

“Moskova, Rusya ve Almanya’nın siyasi sorunlara bakış açılarının aynı olmamasına rağmen iki ülkenin gerçek çıkarlarına dayanması gerektiğinden yana. İş dünyasının ve buna Almanya da dahil, Rusya’da konforlu hissetmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”