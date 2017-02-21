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Lavrov: ABD özel servisleri, Rusya büyükelçisini dinliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Şubat () – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD özel servislerinin Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak’ı dinlediğini açıkladı. Lavrov, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Trump’ın...

Lavrov: ABD özel servisleri, Rusya büyükelçisini dinliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Şubat () – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD özel servislerinin Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak’ı dinlediğini açıkladı.

Lavrov, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Trump’ın milli güvenlik danışmanı olarak çalışmış general Flinn’in etrafındaki skandal açığa çıkarıldığında, ABD özel servisleri anonim olsa da resmi olarak gazetecilere yaptıkları açıklamalarda Büyükelçimiz Kislyak’ın Moskova’ya Washington’da yaptıkları konusunda sunduğu raporlar dahil olmak üzere sözüm ona ‘iletişimini’ düzenli şekilde dinlediklerini kabul etti“. dedi.

Geçen hafta görevden ayrılan Flinn, Beyaz Saray’a Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile kurduğu temaslar konusunda bazı ayrıntıları rapor etmediğini açıkladı. Basına sızan haberlere göre 2016 yılının Aralık ayında Flinn, Kislyak ile Rusya’ya yaptırımlarını görüştü. Kremlin, Flinn’in Kislyak ile görüştüğünü doğruladı ancak konuşmalarının yanlış bir şekilde aktarıldığını bildirdi.

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