escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Lavrov: AB, Avrasya Ekonomi Birliği ile işbirliği yapmak zorunda kalacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Nisan () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni koşulların Avrupa Birliği’ni (AB) Avrasya Ekonomi Birliği ile işbirliği yapmaya zorlayacağı uyarısı yaptı. Lavrov, 2015 yılında Avrasya Ekonomi Birliği’nin...

Lavrov: AB, Avrasya Ekonomi Birliği ile işbirliği yapmak zorunda kalacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Nisan () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni koşulların Avrupa Birliği’ni (AB) Avrasya Ekonomi Birliği ile işbirliği yapmaya zorlayacağı uyarısı yaptı.
Lavrov, 2015 yılında Avrasya Ekonomi Birliği’nin Avrupa Birliği’ne temas kurmaya başlamayı teklif ettiğini, fakat AB’nin siyasi nedenlerden dolayı işbirliğini reddettiğini anımsattı ve ekledi:
"Bu önyargı hala devam ediyor. Fakat Brüksel’de mantıklı insanlar var olmaya başladı. Avrupa Ekonomik Komisyonu ve Avrupa Dış politika Servisi uzmanları düzeyinde Avrasya Ekonomi Birliği uzmanları ile temas kurmaya başladılar.
"İki birlik arasındaki ilişkilerin geleceğine çok iyimser bakıyorum. Bunun çok yakın zamanda gerçekleşmeyeceğine düşünüyorum, fakat hayat bizi birbirimize yakınlaştıracaktır. Hayat Avrupalı partnerlerimizin Avrasya ekonomik birliği ile çalışmaya zorlayacak."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314