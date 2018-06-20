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LAÜ’de “Arabistan Geceleri” düzenlendi

LEFKE Avrupa Üniversitesi  (LAÜ) tarafından düzenlenen“Arabistan Geceleri"nde toplan 8 farklı ülkenin gençleri kültürlerini tanıttı. Öğrenci Dekanlığı tarafından organize edilen etkinliğe LAÜ Öğrenci Dekanlığı ve  Dış İlişkiler...

LAÜ’de “Arabistan Geceleri” düzenlendi
LEFKE Avrupa Üniversitesi  (LAÜ) tarafından düzenlenen“Arabistan Geceleri"nde toplan 8 farklı ülkenin gençleri kültürlerini tanıttı.

Öğrenci Dekanlığı tarafından organize edilen etkinliğe LAÜ Öğrenci Dekanlığı ve  Dış İlişkiler Müdürlüğü çalışanları ile öğrenciler katıldı. Morocco, Ürdün, Filistin, Lübnan, Suriye, Tunus, Cezayir ve Suudi Arabistan olmak üzere 8 ülke öğrencileri kampüs içerisine kurulan stantlarda kendi kültürlerini tanıttı.

ARAP KAHVESİ VE MOROCCO ÇAYI BEĞENİLDİ

Farklı kültürel lezzetlerin sunulduğu etkinlikte ülkelere ait kostümler ile geçişler, yöresel müzikler eşliğinde dans gösterileri gerçekleştiren öğrenciler, etkinlik çerçevesinde ülkelerini tanıtan kısa video gösterimi de yaptı. Festival havasında geçen etkinlikte, özellikle Arap kültürüne ait Arap kahvesi ve Fas’a özel moroccan çayı öğrencilerin beğenisini kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

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