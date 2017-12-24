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KuzeyKore: BM'in yaptırımları bir savaş eylemidir

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Aralık () - Kuzey Kore Birleşmiş Milletler'in yeni yaptırımlarının "savaş eylemi" olduğunu söyledi. Kuzey Kore hükümetinin Kasım ayında gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze testlerinin ardından,...

KuzeyKore: BM'in yaptırımları bir savaş eylemidir

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Aralık () - Kuzey Kore Birleşmiş Milletler'in yeni yaptırımlarının "savaş eylemi" olduğunu söyledi.
Kuzey Kore hükümetinin Kasım ayında gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze testlerinin ardından, nükleer bölgeden yapılacak herhangi bir saldırının ABD'ye ulaşabileceğinin ortaya çıkmasıyla Kuzey Kore ve diğer hükümetler arasındaki gerilim artmıştı.
BM'in dün açıkladığı ve  Kuzey Kore hükümetinin nükleer silah programlarını kısıtlamaya yönelik yaptırımları, Pyongyang hükümeti tarafından tepki gördü. Pyongyang Dışişleri Bakanı BM kararıyla ilgili, "BM'in son yaptırımlarını, cumhuriyetimizin egemenliğini kısıtladığı ve Kore yarımadasındaki barışı bozan bir savaş eylemi olması sebepleriyle reddediyoruz" dedi.
Kuzey Kore hükümetinin nükleer silah programlarını büyük ölçüde kısıtlamasının yanında BM'in oybirliğiyle aldığı yaptırımlar kapsamında, denizaşırı ülkelerde yaşayan Kuzey Kore vatandaşlarının da 24 ay içerisinde ülkelerine geri dönmelerine karar verilmişti. BM kararlarının Çin tarafından desteklenmesiyle Asya bölgesindeki son ekonomik müttefikini kaybeden Kuzey Kore hükümeti, nükleer silah programlarına devam edeceğini açıkladı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı konuyla ilgili, "Eğer bu güçsüz yaptırımların halkımızın zafer yürüyüşlerini durdurabileceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Tarih boyunca çalışarak geliştirdiğimiz nükleer silah programımızı kısıtlayamazsınız. ABD ve onun kuklaları ülkemizin nükleer silah programlarıyla yaşadığı gelişimi görmezden gelmemeli" dedi.  

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