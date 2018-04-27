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Kuzey ve Güney Kore liderleri "ateşkes köyü"nde bir araya geldi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in, "ateşkes köyü" olarak anılan Panmunjom'un Güney Kore'ye ait bölümünde bulunan "Barış Evi"nde bugün yerel saatle 09:30'da (TSİ 03:30) bir araya geldi

Kuzey ve Güney Kore liderleri "ateşkes köyü"nde bir araya geldi

 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in, "ateşkes köyü" olarak anılan Panmunjom'un Güney Kore'ye ait bölümünde bulunan "Barış Evi"nde bugün yerel saatle 09:30'da (TSİ 03:30) bir araya geldi.

Japonya sömürgesi dönemini izleyen 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nda bu yana Güney Kore toprağına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olan Kim, ziyaretçi defterine "Yeni bir tarih başlıyor" diye yazdı.

Tarihsel görüşme, ​Kore Yarımadası'nda nükleer denemelerin iyice gerginleştirdiği atmosferi yumuşatan Olimpiyat oyunlarıyla başlayan diplomasinin ardından, haftalardır planlanıyordu.

Planlama sürecinde, özellikle "nükleer denemelerin durdurulması ve sınırdaki propaganda yayınlarına son verilmesi" gibi adımların atıldığı görüşmenin ana gündem maddelerini; "ilişkilerin geliştirilmesi" ve "nükleer silahsızlanma" oluşturuyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da Haziran ayının sonundan önce bir görüşme yapmaları bekleniyor. (Fotoğraflı)

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Anahtar Kelimeler:
KuzeyGüneyKore
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