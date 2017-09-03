“Kuzey Kore’nin sözleri ve hareketleri tehditkar ve tehlikeli”

İstanbul, 3 Eylül () – ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore’nin nükleer testi ile ilgili olarak Twitter üzerinden, “Kuzey Korenin sözleri ve hareketleri ABD için giderek daha tehditkar ve tehlikeli hale geliyor.” dedi.

Çin’in Kuzey Kore’nin nükleer denemelere bir son vermek için çabaladığını ancak yetersiz kaldığını söyleyen Trump, “Kuzey Kore, Çin için de büyük bir tehdit ve utanç kaynağı oldu.” dedi.

Tweeetlerinde Güney Kore’nin taviz veren politikasının işe yaramadığını belirten Trump, “Onlar (Kuzey Kore) sadece tek bir şeyden anlar.” dedi.