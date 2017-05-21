Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne katılmayacak
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
rdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"

Kuzey Kore’den ‘tanımlanamayan’ füze denemesi

Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Kuzey Kore’nin yeni bir füze denemesi yaptığı duyuruldu. Kuzey Kore Başkent Pyonyang yakınlarından daha önce benzerine rastlanmayan bir füze fırlattı. Menzilinin daha öncekilerden...

Kuzey Kore’den ‘tanımlanamayan’ füze denemesi
Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Kuzey Kore’nin yeni bir füze denemesi yaptığı duyuruldu.

Kuzey Kore Başkent Pyonyang yakınlarından daha önce benzerine rastlanmayan bir füze fırlattı. Menzilinin daha öncekilerden daha düşük olduğu belirtilen füzede ağır nükleer başlık olduğu da öne sürüldü.  

Güney Kore genelkurmay başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre  füze güneydoğudaki Pychang Eyaletindeki Pukchang yakınlarındaki bir bölgeden fırlatıldı ve doğu yönünde yaklaşık 500 kilometre uçtuktan sonra denize düştü. Güney Kore bu konuda daha fazla bilgi paylaşmadı.

ABD: Haberimiz var

ABD ise Kuzey Kore’nin füze denemesinden haberdar olduklarını buna karşı bu füze denemesinin diğerlerinden daha kısa menzilli olduğunu açıkladı. Kuzey Kore’nin daha önceki denemelerde kullanmadığı füzenin, diğerlerinden daha kısa menzilli olduğu ve ağır nükleer başlık taşıyabileceği de öne sürüldü.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246