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Kuzey Kore Malezya’yı Güney Kore ile işbirliği yapmakla suçladı

Ersin Arslan / Stockholm, 23 Şubat () – Kuzey Kore Malezya’yı Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşi Kim Jong Nam’ın 14 Şubat günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havaalanında öldürülmesi ile ilgili sert bir dille eleştirerek...

Kuzey Kore Malezya’yı Güney Kore ile işbirliği yapmakla suçladı

Ersin Arslan / Stockholm, 23 Şubat () – Kuzey Kore Malezya’yı Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşi Kim Jong Nam’ın 14 Şubat günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havaalanında öldürülmesi ile ilgili sert bir dille eleştirerek Güney Kore ile işbirliği yapmakla suçladı. Kuzey Kore Haber ajansı Kim Jong Nam’ın ölümünden sonra verdiği ilk haberde Malezya’yı ‘diplomatik pasoport sahibi’ bir kişiye uluslararası hukuku uygun olmayan şekilde otopsi yapıp, cesedi muhafaza etmekle suçlayarak ‘‘Bu, Malezya tarafının uluslararası hukuk ve ahlak kurallarına aykırı olarak cesedi Kuzey Kore’ye teslimini politize ederek, kötü bir amaca hizmet ettiğinin kanıtıdır’’ denildi. Kim Jong Nam’ın adının verilmeyerek sadece Kuzey Kore vatandaşı olarak tanımlandığı haberde Malezya makamlarının ilk açıklamasında ölen kişinin kalp krizinden öldüğünü açıklamasına karşın, Güney Kore’nin Kim Jong Nam’ın ‘zehirlenerek öldürüldüğünü’ iddia etmesiyle birlikte Malezya’nın da konumunu hızla değiştirdiği ve bu konuda ‘karışıklık yaratmaya’ başladığı suçlaması dile getirildi.

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