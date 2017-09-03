İstanbul, 3 Eylül () – Kuzey Kore Haber Ajansı, Kuzey Kore’nin hidrojen bombası testinin ‘başarılı bir şekilde’ sonuçlandığını duyurdu.
Kuzey Kore: Hidrojen bombası testi başarıyla gerçekleştirildi
İstanbul, 3 Eylül () – Kuzey Kore Haber Ajansı, Kuzey Kore’nin hidrojen bombası testinin ‘başarılı bir şekilde’ sonuçlandığını duyurdu.
03 Eylül 2017 Pazar 09:57
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