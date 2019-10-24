Kuzey Kıbrıs’ta ‘Güvenli Dijital İmza’ dönemi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, ‘Güvenli Dijital İmza’ uygulamasını hayata geçirdi. Ada’da ilk kez devreye alınan uygulama ile sözleşme ve imza gerektiren işlemler güvenli, hızlı ve kolay yapılabilecek. Bunun yanı sıra proje ile kâğıt tüketimi azalarak doğaya katkı sağlanacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir uygulamaya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak sahip olduğumuz teknolojiyle müşterilerimizin hayatına dokunduğumuz her noktada onları memnun etmek ve işlemlerini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Yine öncü bir girişimde bulunarak başlattığımız ‘Güvenli Dijital İmza’ uygulamasıyla müşterilerimiz daha güvenli ve daha hızlı bir şekilde evrak işlemlerini tamamlarken, büyük bir kâğıt israfının da önüne geçmiş olacağız. Amacımız başlattığımız bu uygulamanın diğer sektörlerde de kullanılması ve yayılmasına öncü olarak ülke ekonomisine de katkıda bulunmaktır. İşlemlerin süresini yüzde 40’a varan oranda azaltarak hepimizin zamandan da tasarruf etmesine imkân verecek bu uygulamanın dijitalleşme adına ülkemiz için çok değerli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

KAĞIT TÜKETİMİ AZALTILACAK

“Aynı zamanda uygulama ile bayi çalışanları da daha kaliteli ve daha iyi hizmet sunabileceklerdir. Tüm bunların dışında dijital imzaya geçişle en önemli başlıklarımızdan olan çevre odağımız için de önemli bir girişimde bulunmuş olduk” ifadelerini kullanan Murat Küçüközdemir, “Bir ağacın ortalama 6 bin kâğıt demek olduğunu düşünürsek, bu projemiz ile yılda yüzlerce ağacı korumuş olacağız. Son olarak, sektördeki yeni girişimleri ve çalışmaları destekleyen düzenleyici kurumumuz Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na da bu projemizi hayata geçirmemizdeki katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunmak istiyorum” diye açıklamada bulundu.