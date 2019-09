Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Lifecell Digital Extend’ten iş birliği

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Lifecell Digital LTD. ile Extend arasında iş birliği protokolü imzalandı. Yapılan iş birliği ile Extend, müşterilere Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Lifecell Digital’in ürün ve hizmetleri için çözüm ortağı oldu. Bu kapsamda Extend, Turkcell teknolojilerini kullanarak ihtiyaca yönelik geliştireceği çözümleri müşterilere sunmak üzere yetkilendirildi. Açıklamada, müşterilerin Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Lifecell Digital ürünlerini Extend’in Girne ve Lefkoşa bölgelerindeki mağazalarında bulabilecekleri ve teknoloji çözümlerine buralardan ulaşabilecekleri aktarıldı.

İmza törenine, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell Digital LTD. Direktörü Harun Maden, Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir ve Extend Direktörleri Salih Bender ile Cem Hocaoğlu katıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell Digital LTD. Direktörü Harun Maden protokolde yaptığı konuşmasında her geçen gün daha iyi hizmet vermek için girişimler yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

“Lifecell Digital’in lansmanında telekomünikasyon sektöründeki ürün ve hizmet çıtasını yükselterek müşterilerimiz için yenilikler getireceğimizi söylemiştik. Geçen 1 yıl içerisinde kullanıcılarımıza tüm Kuzey Kıbrıs genelinde kaliteli internet, kesintisiz hız, 7 gün 24 saat çağrı merkezi ile üstün müşteri hizmeti, ödeme kolaylığı ve yeni paketlerle hız seçeneklerini sunduk. Bununla birlikte, iletişim teknolojilerine her geçen gün yeni yatırımlar yaparak hem mobil hem sabit telekomünikasyon alanında hizmetlerimizi daha da yukarılara taşıyor, KKTC’nin tümünde güçlü kapsama sağlayarak her eve kesintisiz hız ile her bütçeye uygun ve avantajlı kampanya seçeneklerini sunmaya devam ediyoruz. Extend ile gerçekleştirdiğimiz bu protokolle de yine aynı vizyon ve hedefle yürüyerek hem ev interneti dediğimiz sabit interneti hem de diğer hizmetleri müşterilerimize daha uygun ve etkili bir şekilde sunacağız.”

BENDER: İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Extend Direktörü Salih Bender de imza töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında, her zaman kaliteye önem verdiklerini ve Kuzey Kıbrıs Turkcell gibi öncü bir şirket ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Bender, “Haberleşme ülkemizin geleceği açısından önem taşıyor. Ülkemizde teknolojinin geliştirilmesi ve en iyi şekilde uygulanmasına gönül veren Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Extend gibi paydaşların iş birliği önemlidir” dedi. Salih Bender, Extend olarak Turkcell gibi teknolojide öncü bir markanın ürün ve hizmetlerini gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerine sunabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.