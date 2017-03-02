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Kuzey İrlanda erken seçim için sandık başında

Kuzey İrlanda koalisyon hükümetinin bozulması sebebiyle 10 ay aradan sonra yeniden seçime gidiyor. Kuzey İrlanda’da ocak ayında Bölgesel Hükümet Başbakan Yardımcısı Martin Mc Guiness’in istifasının ardından yeniden seçim kararı...

Kuzey İrlanda erken seçim için sandık başında
Kuzey İrlanda koalisyon hükümetinin bozulması sebebiyle 10 ay aradan sonra yeniden seçime gidiyor.

Kuzey İrlanda’da ocak ayında Bölgesel Hükümet Başbakan Yardımcısı Martin Mc Guiness’in istifasının ardından yeniden seçim kararı verilmişti.

Seçimlerde Arlene Foster liderliğindeki Demokratik Birlik Partisi ile Michelle O’Neill liderliğindeki ayrılıkçı Sinn Fein’in mücadele vermesi bekleniyor.

Kuzey İrlanda'da seçmenler 18 seçim bölgesinden toplam 228 adayın yarıştığı bölgesel parlamento seçimi için bugün oy kullanmaya başladı.

Bölgesel Parlamento’daki üye sayısı da 108’den 90’a düşürüldü

Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakan Yardımcısı Martin McGuinness, yeşil enerji alanındaki hatalı uygulamaların neden olduğu 500 milyon Sterlin tutarındaki kayıptan sorumlu tuttuğu Başbakan Arlene Foster'ın istifasını istemişti.

Kuzey İrlanda’nın yönetimi Londra’ya geçebilir

Foster'ın istifayı reddetmesi üzerine kendisi istifa ederek koalisyonu bozmuş ve erken seçim sürecini başlatmıştı.

Seçim sonrasında eski koalisyon ortaklarının ortak bir müzakereye varamaması durumunda Kuzey İrlanda’nın Londra’dan doğrudan yönetilmesi gündeme gelebilecek

McGuinness’in istifası, birlikçilerin ve ayrılıkçıların ortaklığındaki bölgesel hükümette siyasi krize neden olmuştu.

Seçim sonrasında eski koalisyon ortaklarının ortak bir müzakereye varamaması durumunda Kuzey İrlanda’nın Londra’dan doğrudan yönetilmesi gündeme gelebilecek

Yerel saat ile sabah 07.00’de başlayan oy verme işlemi akşam 22.00’de sona erecek.

 

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