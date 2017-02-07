Kuzey Bavyera’da "Hayır" platformu kuruldu

Taner Tüzün / Nürnberg, 7 Şubat () - Nürnberg Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çağrısı ile toplanan CHP Kuzey Bavyera Birliği, Vatan Partisi ile bazı sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, Kuzey Bavyera’da anayasa referandumu için “Hayır“ platformu kurduklarını açıkladılar.

Platform sözcüleri Funda Yurt, Rıza Özlek, Ali Kitap, Rıza Seven ve Zuhal Ateş’ten oluştu. Anayasa değişikliği referandumunda "Hayır" demek için kamuoyu oluşturmayı hedefleyen platform, önümüzdeki günlerde stantlar açarak bilgilendirme yapacak ve lokallere ziyaretlerde bulunacak.

(Fotoğraflı)