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Kuzey Akımı-2 inşaatı 2018’de başlayabilir

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Mart () – Nord Stream 2 (Kuzey Akımı-2) 2018 yılının ilk çeyreğinde Avrupa Birliği ülkelerinden inşaat izni almayı planlıyor. Nord Stream Ticari Müdürü Reinhard Ontid 2018 yılında Kuzey Akımı-2’nin...

Kuzey Akımı-2 inşaatı 2018’de başlayabilir

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Mart () – Nord Stream 2 (Kuzey Akımı-2) 2018 yılının ilk çeyreğinde Avrupa Birliği ülkelerinden inşaat izni almayı planlıyor.

Nord Stream Ticari Müdürü Reinhard Ontid 2018 yılında Kuzey Akımı-2’nin iki ek hattının inşaatının başlayabileceğini bildirdi.

Ontid Uluslararası CERAweek konferansında yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde Avrupa Birliği ülkelerinden inşaat iznini almayı planlıyoruz ve bunun ardından iki ek hatta inşaat çalışmalarına başlayacağız. 2019 yılının sonunda inşaatın tamamlanmasını bekliyoruz ve 2020 yılında proje hayata geçecek” dedi.

Ayrıca Ontid 2020 yılından önce yeni boru hatları inşa edilmezse doğalgaz sıkıntısı yaşanacağına dikkat çekti.

Kuzey Akımı-2 Rusya’nın kıyılarından Almanya’ya kadar yıllık 55 milyar metreküp kapasiteli iki boru hattının inşa edilmesini ön görüyor.

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