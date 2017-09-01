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Kuveyt Emiri El-Sabah Trump ile görüşmek üzere ABD'ye gidiyor

İstanbul, 1 Eylül () - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El-Sabah, ABD Başkanı Donald Trump ile Katar krizindeki gelişmeleri görüşmek üzere yeni kıtaya gidiyor. Kuveyt, Katar krizinin çözümü için ara buluculuk çalışmalarına öncülük...

Kuveyt Emiri El-Sabah Trump ile görüşmek üzere ABD'ye gidiyor

İstanbul, 1 Eylül () - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El-Sabah, ABD Başkanı Donald Trump ile Katar krizindeki gelişmeleri görüşmek üzere yeni kıtaya gidiyor.
Kuveyt, Katar krizinin çözümü için ara buluculuk çalışmalarına öncülük ediyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimleri, "teröre destek verdiği" gerekçesiyle, 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Emir El-Sabah, Trump ile önümüzdeki hafta Perşembe günü görüşmek üzere bugün ABD'ye hareket ediyor.
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, geçen ayın ortasında Emir El-Sabah'ı ziyaret ederek, kendisine Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin yazılı mesajını iletmişti.
İki ülke dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalarda, mesajın "iki ülke ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkileriyle uluslararası ve bölgesel alandaki son gelişmelere" ilişkin olduğu belirtilmişti.
ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssüne ev sahipliği yapan Katar'daki Udeid Hava Üssü, ABD'nin başını çektiği IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun operasyonları için de kullanılıyor. Katar'daki üste yaklaşık 11 bin Amerikalı asker bulunuyor.

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