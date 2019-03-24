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Kurtarma ekipleri: Viking Sky’dan şimdiye kadar 397 kişi kurtarıldı

Norveç () - Norveç’in Tromso kentinden 14 Mart’ta yola çıkan ve dün kötü hava koşulları sonrası motorunda meydana gelen sorun sebebiyle acil durum sinyali veren ‘Viking Sky’ isimli gemiden şimdiye kadar 397 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Geminin...

Kurtarma ekipleri: Viking Sky’dan şimdiye kadar 397 kişi kurtarıldı

Norveç () - Norveç’in Tromso kentinden 14 Mart’ta yola çıkan ve dün kötü hava koşulları sonrası motorunda meydana gelen sorun sebebiyle acil durum sinyali veren ‘Viking Sky’ isimli gemiden şimdiye kadar 397 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Geminin bağlı olduğu 'Viking Ocean Cruises' firması gemide 915'i yolcu olmak üzere 1373 kişi bulunduğunu duyurdu. 

Norveç’in More og Romsdal kenti polisi, Viking Sky’ın motorunda oluşan bazı
sıkıntıların ardından kötü hava şartlarının da etkisiyle acil durum sinyali verdiğini belirtilmiş; gemidekilerin kurtarılması için, polis beş helikopter ile birkaç arama kurtarma gemisini bölgeye sevk etmişti.

Geminin, “motorunu çalıştırıp demir atmamış olsaydı kayalıklara çarpabileceği” vurgulanırken, kurtarma ekibi, yerel saat ile 07:39 itibariyle gemide mahsur kalan yolculardan 397’sinin kurtarıldığını ve geri kalan yolcuların kurtarma çalışmalarının helikopterlerle devam ettiğini açıkladı.
 

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