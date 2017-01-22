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Kurier: Rusya, Batılı üreticileri cennetten kovdu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ocak () - Kurier Analisti İrmgard Kisko, Rusya’nın ekonomik yaptırımların olumsuz sonuçlarını aşmayı başardığını, aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerindeki işletmelerin Rusya’nın ambargosundan...

Kurier: Rusya, Batılı üreticileri cennetten kovdu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ocak () - Kurier Analisti İrmgard Kisko, Rusya’nın ekonomik yaptırımların olumsuz sonuçlarını aşmayı başardığını, aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerindeki işletmelerin Rusya’nın ambargosundan kayıplar vermeye devam ettiğini bildirdi.

Kisko konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya’nın Avrupalı üreticiler için “Cennet piyasası” olduğunu belirterek, “Yerli tüketiciler kaliteli yabancı ürün almaya hazırdılar. Fakat bu zamanlar geride kaldı. Bizi cennetten kovdular” dedi.

Kisko, yaptırımların Rus vatandaşlarının zihniyetini değiştirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Onlar daha fazla eleştiri yapmaya ve daha dikkatli olmaya başladılar. İşte tam da bu yüzden yabancı şirketlerin Rus piyasasına dönmesi o kadar kolay olmayacak. Ülkeden çıkan oyuncular için ithal ikame politikası ek engel yaratıyor. Ülkeler arasında eski bağların kurulmasını ümit ediyorum. Durgunluk yılları geride kaldı, 2017’de Rus ekonomisi yüzde 1.5’lik artış gösterecek. Ekonomideki olumlu eğilimler batı ülkeleriyle ilişkilerin normale dönmesiyle pekişecek ve bu Rusya ile ticari işbirliği için imkan oluşturacak.”

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