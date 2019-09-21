Küresel iklim eylemlerine milyonlar katılıyor

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkede öğrencilerin öncülüğünde 'küresel iklim eylemleri' düzenleniyor. Milyonlarca eylemcinin katıldığı gösterilerde, hükumetlerden iklim değişikliğine karşı harekete geçmeleri isteniyor.



16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’in bir Cuma günü okula gitmeyerek ‘iklim değişikliğine’ dikkat çekmek için başlattığı eylemin, diğer öğrencilerden de destek görüp küresel eyleme dönüşmesiyle birlikte dünyanın birçok farklı ülkesinde öğrencilerin öncülüğünde eylemler düzenleniyor. Dünya çapında birçok çocuk, hükümetleri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye zorlamak için ‘Küresel İklim Grevi’ eylemlerine katılıyor.

İngiltere’de de öğrencilerin de dâhil olduğu yüzbinlerce kişi küresel ısınma mücadele eyleminde yer alıyor. İngiltere’nin Londra, Manchester ve İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen iklim eylemlerinde, küresel ısınmayla mücadele için gerekli adımların acilen atılması ve fosil yakıt olarak bilinen petrol, kömür gibi yakıtların kullanılmasının sona erdirilmesi isteniyor.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın da katıldığı gösterilere ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn’in de Parlamento’nun bulunduğu Westminster’da kalabalığa seslenmesi bekleniyor. Ayrıca, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Corbyn’in bisikletiyle bugünkü eylemlere katıldığı görüldü.



185 ÜLKE, 2350 ŞEHİR

BBC’nin aktardığına göre ABD’nin New York kentindeki 1 milyondan fazla öğrencinin bu küresel eylemle katılması için okula gitmemesine müsaade edildi. Avrupa’nın birçok kentinin ve Afrika’daki bazı ülkelerin yanı sıra, Avustralya’da da 300 binden fazla çocuk ve ebeveyn eylemcilere destek vermek üzere protesto gösterilerine katılıyor. Thailand ve Yeni Zelanda’da çok sayıda protesto düzenleniyor.

‘FirdaysForFuture’ etiketiyle başlatılan ‘İklim İçin Okul Grevi’ hareketinin sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün başlayan ve bu ayın 27’sine kadar sürecek küresel eylemlerde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 185 ülke, 2350 şehir yer alıyor.