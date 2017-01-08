Kudüs’te askerlere kamyonlu saldırı: 4 ölü

Kudüs, 8 Ocak, () - Kudüs’te bir grup askerin üzerine kamyon sürerek gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. İsrailli yetkililer olayın bir ‘terör saldırısı’ olduğunu söyledi.

Kudüs’te İsrailli askerlerin üzerine kamyon sürerek düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, en az 13 kişi yaralandı. İsrail Eğitim Bakanı Neftali Bennett, ölenlerden üçünün İsrailli kadın askerlerden olduğunu, dördüncüsünün ise kimliği henüz tespit edilememiş genç bir erkek olduğunu açıkladı.

Kamyonu Geri Alıp, Bir Kez Daha Ezdi

Askerlerin otobüsten inip çantalarını aldıkları sırada, grubun arasına kamyonla dalan saldırganın, kamyonu geri vitese alıp biraz geri çekildikten sonra tekrar üzerlerine sürdüğü açıklandı. Olayla ilgili konuşan Israil polis sözcüsü Micky Rosenfeld, “daha sonra teröristin silahla vurularak direksiyon başında öldürüldüğünü” ifade etti.