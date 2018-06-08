Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
“Türkiye’de yaklaşık 4 milyon NASH hastası var”
“Türkiye’de 4 milyon NASH hastası...
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...

Kudüs yürüyüşünde Trump kuklası ateşe verildi

Ekber Karabağ / Tahran, 8 Haziran () - İran'da Dünya Kudüs Günü dolayısıyla düzenlenen gösterilerde, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan geçen ay çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın kuklası ateşe verildi. Başkent...

Kudüs yürüyüşünde Trump kuklası ateşe verildi

Ekber Karabağ / Tahran, 8 Haziran () - İran'da Dünya Kudüs Günü dolayısıyla düzenlenen gösterilerde, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan geçen ay çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın kuklası ateşe verildi.
Başkent Tahran'da "kahrolsun ABD" ve "kahrolsun İsrail" sloganları atan göstericiler, Trump'ın yanı sıra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kuklasını yaktı.
Ülkenin birçok kentinde yapılan yürüyüşlerde, göstericiler taşıdıkları pankartlarda ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını da protesto etti.
Sivil kıyafetle yürüyüşe katılan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD'nin Kudüs kararının "İsrail'in yok olmasına neden olacağını" savundu.
Dünya Kudüs Günü yürüyüşleri, Filistin halkına destek amacıyla her yıl Ramazan ayının son cuması İran ve bazı İslam ülkelerinde yapılıyor. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:
- Tahran'daki Dünya Kudüs Günü yürüyüşünden genel ve detay görüntüler
- Trump'ın kuklasının ateşe verilmesi
- Netanyahu'nun kuklasının yakılması

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325