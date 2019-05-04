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KRV Başbakanı Laschet: Türkiye, Avrupa’nın muhtaç olduğu anahtardır

Muhsin Ceylan, Düsseldorf () – Düsseldorf’ta 7’ncisi düzenlenen ‘Alman -Türk Ekonomi Günü’nde konuşan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet, “Türkiye, Avrupa’nın muhtaç olduğu anahtardır” dedi. Avrupa Türk...

KRV Başbakanı Laschet: Türkiye, Avrupa’nın muhtaç olduğu anahtardır

Muhsin Ceylan, Düsseldorf () – Düsseldorf’ta 7’ncisi düzenlenen ‘Alman -Türk Ekonomi Günü’nde konuşan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet, “Türkiye, Avrupa’nın muhtaç olduğu anahtardır” dedi.

Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) tarafından düzenlenen ve birçok ülkeden 700’e yakın iş insanının katıldığı ‘Alman-Türk Ekonomi Günü’ buluşması, Almanya'nın en büyük eyaleti olan KRV'nin başkenti Düsseldorf'ta düzenlendi.

KRV Eyalet Başbakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye- Almaya ilişkileri büyük bir öneme sahip. Serbest ticaretten yana olan iki ülke Almanya ve Türkiye, uluslararası ilişkilerden kaynaklanan problemlerini ortaklaşa çözüme kavuşturmakta da birbiriyle çok güçlü bağları olan iki ortak müttefik. Türkiye, Avrupa’nın muhtaç olduğu bir anahtardır” denildi.

Türkiye Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da Türkiye- Almanya ilişkilerinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, sanayi ve ticaret çevrelerini Türkiye’ye yatırım yapmaya davet etti.

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