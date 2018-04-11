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Kremlin/Peskov: Tarafların provoke edilmiş bir adım atmaktan kaçınacağını umuyorum

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Nisan () - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kimyasal saldırı iddiaları sonrası Suriye’deki durum ile ilgili, tüm tarafların bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınacağını ümit ettiğini...

Kremlin/Peskov: Tarafların provoke edilmiş bir adım atmaktan kaçınacağını umuyorum

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Nisan () - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kimyasal saldırı iddiaları sonrası Suriye’deki durum ile ilgili, tüm tarafların bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınacağını ümit ettiğini söyledi.
Peskov, basına yaptığı açıklamada, “Tüm tarafların, bölgede zaten kırılgan olan durumu daha büyük ölçüde istikrarsızlaştırabilecek, provoke edilmiş herhangi bir adım atmaktan kaçınacağını umuyorum” dedi.
Peskov, Duma’daki kimyasal saldırı ile ilgili soruşturma konusunda tarafsız bir incelemeden yana olduklarını vurguladı.
Rusya basınında yayımlanan haberlere göre, Rus ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'de kimyasal olduğu düşünülen saldırı yerinden alınan örneklerde herhangi bir zehirli maddeye rastlamadığı ve askeri polisin yarın Duma kasabasına gideceği belirtildi.

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