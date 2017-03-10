Kremlin, WikiLeaks’ın Putin’i dinlemekle ilgili yayımladığı bilgileri ilginç buldu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Mart () – Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, WikiLeaks’ın Putin’i dinlemekle ilgili yayımladığı bilgileri yorumlayarak CIA’nin Rus yöneticileri dinlemesi hakkındaki bilgilerin ilginç olsa da yeni olmadığını belirtti.

Peskov, “Bildiğiniz gibi Washington, Büyükelçimiz Kislyak dahil olmak üzere Rus resmi temsilcilerini dinlediğini zaten gizlemiyor. Bu yüzden WikiLeaks’ın o konuda bilgi yayımlamasına gerek yok, her şey anlaşılıyor. Ancak bu bilgi ilginç, dikkatle incelemek lazım.“ dedi.

Hatırlanacağı üzere WikiLeaks 7818 sayfa ve 943 ek yayımladı. WikiLeaks kurucusu Julian Assange, bu belgelerin CIA’nin akıllı telefon, bilgisayar ve televizyonların sistemlerine izinsiz girme yolunda çalışmalarda bulunduğunu ispat ettiğini söyledi.