Kremlin: Uçaklar, Türk partnerlerimizin bize verdikleri koordinatlara göre hareket ediyorlardı

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 10 Şubat () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Danışmanı Dmitri Peskov, Rus uçaklarının Suriye'deki operasyonlar sırasında Türkiye'nin verdiği koordinatlara uyduğunu, bu koordinatlara göre orada Türk askerlerinin bulunmaması gerektiğini bildirdi. Peskov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu olayın sebebi anlaşılır. Tartışmaya yol açacak bir durum yok. Bildiğiniz üzere, Devlet Başkanımız yaşananlardan dolayı hem başsağlığı diledi, hem de üzüntüsünü dile getirdi. Genelkurmay başkanlarının ortak operasyonlar sırasında koordinasyon mekanizmasının gerçekleştirilmesi için acil önlem alınmasına ilişkin anlaşmaları çok önemli. Maalesef, durum ortada. Askerlerimiz teröristlere karşı düzenledikleri operasyon sırasında Türk partnerlerimizin bize verdikleri koordinatlara göre hareket ediyorlardı. Bu koordinatlar içerisinde Türk askerlerinin bulunmaması gerekiyordu. Bu yüzden böyle kazai bir olay meydana geldi" ifadelerini kullandı. Peskov, koordinasyon mekanizmasının gerçekleştirilmesinin ileride bu tür olaylardan kaçınılmasına neden olacağının altını çizdi. Bu olayın Rusya'ya yanlış koordinatlar veren Türkiye'nin hatası olup olmadığı sorusuna Peskov, "Bu koordinatların onaylanmamasıyla ilgili" şeklinde yanıt verdi.