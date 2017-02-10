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Kremlin, Rusya’nın Suriye’ye füze teslimatı yaptığı haberi hakkında yorum yapmadı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Şubat () - Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin’in Rusya’nın Suriye’ye ‘Toçka-U’ füzeleri göndermesi konusundan haberdar olmadığını açıkladı. Peskov, ABD basınına...

Kremlin, Rusya’nın Suriye’ye füze teslimatı yaptığı haberi hakkında yorum yapmadı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Şubat () - Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin’in Rusya’nın Suriye’ye ‘Toçka-U’ füzeleri göndermesi konusundan haberdar olmadığını açıkladı.



Peskov, ABD basınına sızan haberin doğru olup olmadığı sorusuna cevaben “Bu sorunun bize değil başkalarına sorulması gerek. Bu konuda haberim yok“ dedi.



Fox News televizyon kanalı ABD kaynaklarına dayanarak Rusya’nın Suriye’deki Tartus limanına 50 ‘Toçka-U’ tipi füze teslim ettiğini bildirirken, Rusya’nın son iki gün içinde İdlib bölgesinde iki ‘Toçka-U’ ve dört ‘İskender’ füzesini fırlattını da ileri sürdü.

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