Kremlin: PYG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün basına yaptığı açıklamada “ABD, son birkaç yıl içinde Kürtlerin en yakın müttefikiydi. Fakat sonunda ABD Kürtleri terk etti, aslında onlara ihanet etti” dedi. Peskov, PYD'nin çekilmemesi durumunda Türk ordusu tarafından ezileceğini söyledi.

Peskov yaptığı basın açıklamasında “ABD sınırda Kürtleri yüz üstü bıraktı, neredeyse Türklerle savaşmaya zorladı” dedi. Peskov, Kürtlerin silahlarıyla birlikte geri çekilmezlerse Suriye Sınır Muhafızları ve Rusya askeri polisi tarafından geri çekilmek zorunda bırakılacaklarını belirterek, “Doğrusu, geriye kalan Kürt birimleri Türk ordusu tarafından ezilecek” açıklamasında bulundu.

SOÇİ MUTABAKATI

Rusya ve Türkiye arasında yapılan Soçi Mutabakatı gereği, 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00’den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekât alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafındaki YPG unsurları ve silahlarının 30 km dışına çıkmasını sağlayacak. YPG unsurlarının çıkarılması için tanınan 150 saat sürenin tamamlanmasının ardından Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacak.